Nuova Williams FW45, le FOTO della livrea

Giù i veli anche per la Williams, la terza squadra ad aver presentato la livrea della monoposto per il Mondiale che scatterà il prossimo 5 marzo a Sakhir. Come per Haas e Red Bull si dovrà ancora attendere per vedere i dettagli tecnici della macchina che porteranno in pista Alexander Albon e Logan Sargeant

LA PRESENTAZIONE DELLA WILLIAMS - I PILOTI