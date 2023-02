Un nuovo Mondiale di Formula 1 è ormai alle porte e cresce in modo spasmodico l'attesa per conoscere la nuova Ferrari che, dopo il buon inizio della scorsa stagione, nel campionato 2023 proverà a dare continuità e l'affondo decisivo per tornare a vincere il titolo. La vettura, che vedremo già in pista mercoledì (o fose prima...) per il filming day, si chiama SF-23 e verrà presentata oggi alle 11.15. Qui tutto l'evento in tempo reale!