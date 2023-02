L'Alfa Sauber pronta a tornare in pista per la stagione 2023 di F1 con la confermata coppia di piloti formata da Bottas e Zhou. L'obiettivo è continuare a lottare a centro griglia e provare a migliorare il sesto posto ottenuto nel Costruttori lo scorso campionato L'ALFA PRESENTA LA C43: LA DIRETTA STREAMING Condividi

L'Alfa Romeo riparte da Bottas e Zhou, piloti confermati anche per il 2023: il finlandese ex Mercedes e il cinese arrivato un anno fa dalla Formula 2. Ripercorriamo le loro storie in attesa di rivederli in pista da fine febbraio con i test pre campionato in programma sulla pista di Sakhir (Bahrain).

Bottas cerca conferme, dopo la "missione rilancio" Per Valtteri Bottas quella iniziata lo scorsa stagione con l'Alfa Romeo è stata ed è una sfida per rilanciarsi dopo l'esperienza in Mercedes, dove dal 2017 a 2021 non ha soddisfatto le aspettative della scuderia di Brackley e alternato buone prestazioni ad altre decisamente anonime. Cresciuto nel mito di Mika Hakkinen e Kimi Raikkonen, scelto nel 2017 dal team principal Toto Wolff per l'affidabilità mostrata negli anni della Williams e colmare il (sedile) vuoto lasciato da un tedesco dal sangue finnico, quel Nico Rosberg (figlio di Keke) che è stato l'unico a spezzare la "tirannia" Vettel-Hamilton. Nel 2022 ha alternatp buone prestazioni ad altre meno convincenti ma ha lottato, dando l'impressione di essersi liberato da pesi e pressioni che lo stavano schiacciando in Mercedes: ha chiuso il Mondiale al 10° posto con 49 punti.

Zhou l'ex rookie col piglio del "veterano" Guanyu Zhou per il secondo anno pronto a scattare nella griglia del Mondiale di F1.Il 22enne nato a Shanghai, arrivato in Alfa al posto di Antonio Giovinazzi, non è l'unico cinese ad essere andato in pista con una F1, ma è diventato il primo ad avere un sedile da titolare. La carriera. A 8 anni (2008) gli fu assegnato il titolo d "Miglior giovane pilota" per la categoria kart. Nel 2015 in Formula 4 e nella stagione successiva arrivò in Formula 3. Nel 2019 l'esordio in Formula 2 con UNI-Virtuosi in coppia con l'italiano Luca Ghiotto.