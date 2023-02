Il sette volte campione del mondo: "Sono felice di tornare a correre, credo sempre di poter migliorare, amo la sfide mentali e fisiche. Siamo ansiosi di vedere come andrà la macchina di quest'anno, e anche di vedere gli altri". Russell: "L'obiettivo è sempre vincere, abbiamo il fuoco dentro". Schumacher: "Sono in panchina ma farò di tutto per aiutare" MERCEDES, COME È ANDATA LA PRESENTAZIONE Condividi

La macchina c'è, test in vista, poi via al Mondiale. C'è un tratto comune nelle parole di tutti i piloti in questi giorni di presentazioni: la voglia di tornare a correre. Non è certo da meno un sette volte campione del mondo come Hamilton: "Sono felice di tornare a correre - sono le sue parole riportate dal sito Mercedes -. Mi sento calmo, pieno di energia e la mia concentrazione è più alta. Sono pronto a fare ciò che è necessario per vincere". E ancora: "Qui c'è un obiettivo comune, credo sempre di poter migliorare, amo la sfide mentali e fisiche. Stringere i denti e scavare dentro se stessi per dare il massimo. La macchina cambia sempre, ci sono nuovi strumenti e regolamenti. E questo mi piace".

"Adoro la nuova livrea" Sulla nuova W14: "Queso è il momento più entusiasmante dell'anno, soprattutto dopo le difficoltà dello scorso anno. È fantastico vedere il lavoro degli ingegneri, ogni piccolo elemento messo insieme dai vari settori della fabbrica. Siamo soltanto in venti a provare questa fantastica esperienza che è guidare in F1, siamo dei privilegiati. E siamo ansiosi di vedere come andrà la macchina di quest'anno. Siamo ansiosi anche di vedere gli altri. Abbiamo ridisegnato, ottimizzato e innovato così tante parti dell'auto e questo è impressionante. E adoro la nuova livrea".

Russell: "Vogliamo tornare a vincere" Parla delle aspettative anche il compagno di team di Hamilton: "Se me lo avessero detto a inizio anno, forse sarei rimasto deluso dalla stagione 2022. Considerando però le sfide che abbiamo dovuto affrontare, possiamo essere fieri del nostro lavoro. Ci sono lati positivi. Affidabilità ottima, strategie anche. Quello che abbiamo appreso lo abbiamo messo nella nuova macchina - ha detto durante la presentazione -. Obiettivi? Siamo qui per vincere. Dobbiamo capire quali sfide affrontare. Il nostro fuoco è immenso, siamo pronti e motivati". D'accordo con Lewis sul look della W14: "Esteticamente è fantastica. È audace, aggressiva e si distingue".