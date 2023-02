Via il velo, ecco la nuova Mercedes. Si chiama W14 ed è nera, ma il vero obiettivo è uno solo: "Le nostre speranze e aspettative sono sempre quelle di poter lottare per un Mondiale - ha detto il team principal Toto Wolff -. I nostri rivali sono stati molto forti l'anno scorso e stiamo cercando di recuperare il ritardo. Correre richiede resilienza, lavoro di squadra e determinazione - si legge sempre sul sito ufficiale del team -. Affronteremo ogni sfida, metteremo la squadra al primo posto e non lasceremo nulla di intentato nell'inseguimento per ogni millisecondo. Quest'anno, faremo di tutto per tornare davanti".

"Spero sia bella quanto veloce"

"Quella scorsa è stata una stagione difficile - ha proseguito durante la presentazione della nuova monoposto. - La macchina non andava bene, è stato complicato anche gestire le emozioni. Alcune gare sono stati incoraggianti, in altre la macchina non andava. Ma dobbiamo essere positivi - spiega Wolff -, c'è entusiasmo, abbiamo gli strumenti per farla evolvere". E sulla nuova W14: "Veloce quanto bella? Spero di sì, ha un bell'aspetto. Siamo contenti di essere tornati al nero. Abbiamo cercato di togliere del peso alla macchina e questo ha influito anche sulle nostre valutazioni sulla vernice. Abbiamo quindi lasciato la macchina col colore del carbonio. In più, in nero abbiamo vinto l'ultimo titolo Mondiale due anni fa". E sulla Formula 1: "La F1 si sta sempre più evolvendo, negli ultimi anni abbiamo visto grandi rivalità, ci sono tanti giovani, c'è un uso maggiore dei social. Siamo stati il primo sport a tornare col Covid. Sono elementi che hanno messo il Circus in ottima luce".