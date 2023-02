Come spesso capita durante i test, anche l'Aston Martin ha spruzzato di verde fluorescente la monoposto di Fernando Alonso, con l'obiettivo di raccogliere dati sensibili in funzione dell'aerodinamica. I meccanici hanno però esagerato, verniciando anche il casco dello spagnolo, che non si è certo fermato per questo. Guarda il video.

TEST, IL RACCONTO DEL DAY-1