Nella prima giornata il miglior tempo di Verstappen su Red Bull, ieri quello di Zhou con l'Alfa Romeo, mentre ora si torna a girare per l'ultima giornata di test pre Mondiale sul tracciato del Sakhir. In tv la diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su NOW. Test visibili anche su Skysport.it (fino alle 13) e sulle nostre pagine You Tube e TikTok

CLICCA QUI SE NON VEDI IL LIVE STREAMING