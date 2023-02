Era apparsa nella prima giornata ed è spuntata nuovamente nella terza: è la fossetta sul muso della Ferrari. Ma di cosa si tratta? Poco materiale in quell’area provoca un cedimento e crea la “fossetta” a velocità elevate. Sembra che i team rivali, Red Bull e Mercedes, abbiano chiesto chiarimenti in proposito alla FIA e la Scuderia di Maranello dovrà provvedere a rafforzare quella zona più di quanto non abbia probabilmente già fatto

