La F1 su Sky, uno spettacolo da vivere in famiglia

E' la settimana del primo GP della stagione di Formula 1 e la squadra di Sky Sport è pronta a raccontare e a vivere con voi tutte le emozioni della pista (e non solo). Attenzione all'abbonato e costante aumento della qualità del prodotto sono state le strade seguite in questi anni per portare questo sport nelle vostre famiglie e per farvi sentire della famiglia. E con il Mondiale ormai alle porte, le sorprese non sono certo finite LA STAGIONE MOTORI SKY - TUTTI I VIDEO Condividi

Ci apprestiamo a raccontare l’undicesima stagione del canale Sky Sport F1, che ha da poco compiuto dieci anni dall’accensione del 20 febbraio 2013. In tutti questi anni abbiamo sviluppato il più possibile il canale, ma soprattutto abbiamo cercato di dare agli abbonati quello che cercano e li può soddisfare da un prodotto come quello che facciamo sulla Formula 1. Quindi, abbiamo toccato tutti gli aspetti: tecnico, del dialogo con le persone, del divertimento ed emotivo. Scegliendo persone molto diverse tra di loro, abbiamo cercato di soddisfare tutti i gusti. Magari, a qualcuno piacciamo tutti, ad altri, com’è normale, piacciamo meno. Ma in una squadra così variegata, sicuramente la persona che piace la trovano. Questo ci ha permesso in questi anni di abbassare molto l’età media della Formula 1. Non abbiamo tralasciato i più veterani, ma siamo arrivati a parlare, e questa è la cosa più bella, a diverse generazioni, che tornano a vedere la Formula 1 insieme. E’ una Formula 1 che è tornata ad essere per tutta la famiglia, anche considerando il numero di ragazze e signore che ci scrivono e ci seguono.

La Formula 1 2023 sarà una figata perché ci sono tante cose belle. Innanzitutto, speriamo che ci sia la competizione, che è la cosa più richiesta. Che ci sia la Ferrari in competizione, che è la cosa ancor più richiesta in Italia. Ma abbiamo protagonisti che vengono amati o odiati, uniscono o spaccano. Parlo di Verstappen, amato nella sfida contro Lewis Hamilton, poi odiato perché avversario della Ferrari. Figure non indifferenti, che è la cosa più importante affinché poi ci sia seguito e ci sia attenzione. Macchine che diventano più veloci, nel secondo anno di questa nuova generazione; piloti che anche invecchiano, come i 25 anni di Leclerc o i 28 di Sainz. I giovani arrivano, come Oscar Piastri, primo 2001 della storia della Formula 1. Ma c’è anche l’arrivo del primo pilota americano, Logan Sargeant che è un classe 2000 ma di fatto è un 2001 perché nato il 31 dicembre. Ma anche la qualità e la capacità degli americani, guidati da un sapientissimo Stefano Domenicali, a saper mettere in scena lo spettacolo di contorno e attesa. C’è sempre grande attesa per la Formula 1, ma così ce n’è ancor di più.

Per quanto riguarda noi, il fatto di inserire nella squadra una figura di altissimo profilo come Ivan Capelli può dare tanto ai nostri spettatori e ai nostri abbonati, a noi del gruppo. Sicuramente porterà personalità e qualità. E’ un’altra figura che piacerà o darà un’alternativa ai nostri abbonati. Da sottolineare anche il grande lavoro di Alfredo Alberico. Sempre più vicini all’abbonato per coccolarlo, rispondergli sui social, portarlo in giro per il mondo e farlo sentire parte integrante del nostro viaggio. Non c’è cosa più bella al mondo di sentirsi dire: “Ormai fai parte della nostra famiglia e delle nostre giornate”. Questo credo che sia il più bel complimento da sentire per chi fa il nostro lavoro.