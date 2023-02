Come sarà la stagione che scatta domenica in Bahrain? Dai social un video che lo spiega in appena 47'': sarà un viaggio lungo, intenso e ricco di emozioni. Tutto il weekend del Sakhir sarà live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Un video di 47'' per provare a capire come sarà la prossima stagione di Formula 1 che domenica avrà inizio in Bahrain, sul tracciato del Sakhir. Una breve clip postata sui social network - l'account Twitter a cui facciamo riferimento è @JoePompliano - e che ci permette, in quello che potremmo definire un "calendario interattivo", di osservare tutte le tappe, i percorsi, i chilometri e le ore di viaggio per gli spostamenti del Circus ne. Mondiale 2023. Ecco tutti i numeri:



• 23 gare

• 20 paesi

• 5 continenti

• 240 ore di volo



I team viaggeranno per 75.000 miglia (120700,8 Km) e trasporteranno 1.500 tonnellate di attrezzature.