Lewis Hamilton commenta piuttosto amaramente il 7° posto delle qualifiche di Sakhir: "Mi aspettavo di peggio, è abbasanza ok. Non siamo in lotta per la vittoria, ma nemmeno gli ultimi. Nei test non abbiamo avuto un buon passo gara come lo scorso anno, lo scopriremo in gara. Speriamo di lottare con il gruppetto che ci circonda come le Aston e magari anche le Ferrari".

