Nel deserto di Sakhir la prima gara del Mondiale 2023. C'è la Red Bull in prima fila con il campione in carica Verstappen davanti a Perez. In seconda le due Ferrari di Leclerc (cambiati due elementi sulla sua SF-23) e Sainz. Occhio alla "sorpresa" Alonso su Aston Martin. GP ora in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

