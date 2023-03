L'Aston Martin conferma i suoi miglioramenti al termine del venerdì di Sakhir, con Alonso che si esalta grazie al miglior tempo. La Red Bull mostra costanza e forza, mentre la Ferrari resta indecifrabile e ancora work in progress. Le qualifiche sabato alle 16 live su Sky Sport F1, in streaming su NOW e sul sito skysport.it

E' ancora tutto abbastanza coperto ma di certo non confuso. Il primo venerdì di libere di questo 2023 ha infatti confermato che la verdona Aston Martin durante i test non è stata certo una banale scintilla. Quando tutti faranno davvero sul serio in qualifica e pomperanno al massimo i cavalli delle rispettive power unit i valori si assesteranno davvero, ma il primo tempo di Fernando Alonso delle seconde libere è già un autografo importante. La nuova monoposto del team di Lawrence Stroll, nuova al 95% rispetto alla vecchia, ha mantenuto la sua forza nel passo gara ma, cosa importante, sembra aver lasciato per strada i difetti e i problemi sul giro veloce dello scorso anno. E così Alonso si è già esaltato, ma anche Stroll rientrato solo in questo venerdì di libere al suo posto e nemmeno del tutto in forma, ha firmato un sesto tempo che è un segnale non indifferente.