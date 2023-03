F2, Pourchaire domina in Bahrain. Leclerc 6°

La gara

Prima fila tutta francese nella Feature Race di Sakhir: Theo Pourchaire (su ART), il vicecampione in carica della categoria parte dalla pole, al suo fianco il campione uscente della F3, il connazionale e team-mate Victor Martins. Subito dietro, la coppia MP formata dall’olandese Verschoor e dal norvegese Hauger. Allo scattare del giro di ricognizione, Cordeel rimane fermo sulla sua piazzola e viene sospinto ai box. Allo spegnimento dei semafori è grande bagarre in prima curva. E’ Pourchaire a balzare in testa alla corsa, davanti a Maini, autore di un via eccezionale. In terza curva contatto multiplo, ne fanno le spese in quattro. Safety Car: Martins al pit, foratura per Vesti, problemi per Verschoor. Stop per Stanek. In pit anche Novalak e Nissany. Molto fortunato Boschung che – partito dalla decima piazza - si ritrova in terza posizione. Out Vesti, Martins e Stanek. Ripartenza al 4° giro. Pourchaire in testa, si ritira anche Hauger. Boschung è secondo davanti a Maini. I colpi di scena iniziali consentono anche a Nissany (PHM) di recuperare posizioni: da ventunesimo si ritrova ottavo dopo sette giri. Hauger rientra per accumulare dati, con 5 giri di ritardo. In pit lane Doohan e Daruvala escono quasi fianco a fianco. Iniziato il valzer dei pit stop.