Dopo Mattia Binotto anche David Sanchez lascia la Ferrari. L'Head of Vehicle Concept della Scuderia, secondo le indiscrezioni non confermate però dalla squadra, ha rassegnato le dimissioni dopo oltre dieci anni passati a Maranello, dove era arrivato nell'ottobre del 2012. Sanchez è uno dei papà del tanto criticato concetto aerodinamico prima della F1-75, ora della SF-23. Difeso invece da Frederic Vasseur, che non crede dipenda dall'aerodinamica la falsa partenza della macchina italiana. Il tecnico lascerà con effetto immediato il suo ufficio a Maranello e con tutta probabilità tornerà a lavorare in McLaren. L'aerodinamico è entrato nelle cronache durante la tre giorni di test in Bahrain una lunga chiacchierata con un Charles Leclerc visibilmente insoddisfatto (le immagini nella gallery in basso). David Sanchez dovrà rispettare ora un periodo di gardening prima di tornare a lavorare in Inghilterra.