L'indiscrezione arriva dai media britannici ed è molto suggestiva: un GP di Formula 1 su un circuito cittadino nella capitale britannica . Secondo quanto riportano i media inglesi la Formula 1 potrebbe sbarcare a Londra già nel 2026 , e sarebbero in corso colloqui tra progettisti, consulenti e Liberty Media. Dar e LDN Collective starebbero elaborando il progetto, che vedrebbe una pista da corsa all'interno dei piani urbanistici dei Royal Docks nella zona est di Londra. La pista cittadina vedrebbe sfrecciare le monoposto lungo i moli Royal Albert e Royal Victoria prima di girare intorno all'ExCel Centre, con tribune galleggianti in grado di contenere 95.000 spettatori su un percorso di 5,9 km. Liberty Media, sempre secondo le indiscrezioni dei media, avrebbe già avuto colloqui con la Greater London Authority .

"Molto da lavorare, ma proposta credibile"

Al "Times" ha parlato Max Farrell, amministratore delegato di LDN Collective: "C'è un livello generale di supporto per l'idea. Ovviamente, c'è molto su cui lavorare in termini di praticità e pianificazione, ma se c'è la volontà politica, crediamo che questa sia una proposta molto credibile e realizzabile". Secondo Dan Horner, direttore della pianificazione e del design urbano di Dar, saranno necessari investitori privati ​​per sostenere i piani, che dovrebbero costare circa 250 milioni di sterline. "Abbiamo parlato con gli investitori e abbiamo messo loro qualcosa che pensiamo possa essere appetitoso per loro", ha detto Horner. I piani includerebbero anche un hub per lo sport e il tempo libero, con piste ciclabili, piste da corsa, campi da gioco di padel e tennis, insieme a bar, ristoranti e hotel per garantire che lo sviluppo possa essere utilizzato tutto l'anno.