Ha fatto il suo esordio nel 2021, con lavori di sistemazione che hanno rappresentato una vera corsa contro il tempo fino a poco prima del via. Ora il circuito cittadino di Jeddah è pronto alla sua terza volta in F1: il tracciato è il più veloce del Mondiale e ha una forma inusuale, sembra una "forcina per capelli". Qui verranno percorsi 50 giri, sarà ancora dominio Red Bull o ci saraà la riscoss di Ferrari e Mercedes? Il GP dell'Arabia Saudita live su Sky Sport F1 e in streaming su NOW