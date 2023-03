Il pilota della Ferrari chiarisce sul suo futuro e allontana le voci di uno scambio con il britannico della Mercedes: "Forse vogliono destabilizzarci, io voglio vicere qui". Charles scatterà con almeno dieci posizioni di penalità dopo la sostituzione della centralina: "Voglio recuperare in gara con sorpassi e meriti, non per una Safety Car o altre cose". Tutto il weekend dell'Arabia Saudita è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

