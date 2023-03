Frederic Vasseur commenta il sabato della Ferrari: "Leclerc vuole sempre di più, ma siamo a un decimo da Perez. Se il passo sarà quello di venerdì, andremo bene. Pensiamo a noi stessi, dobbiamo essere opportunisti e fare risultato. Sainz è 4° e ha una buona possibilità". Domenica alle 18 la gara è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

"Sainz ha una buona possibilità, con il passo di venerdì andremo bene"

Leclerc vuole sempre di più, siamo un decimo dietro a Perez. Dobbiamo concentrarci per la gara, la domenica si fanno i punti. Sainz ha una buona possibilità, parte quarto. Dobbiamo costruire la gara con il passo, venerdì era buono. Questa è una pista diversa dal Bahrain, c'è più grip e ci sarà meno degrado. La cosa più importante è la gara, se avremo il passo di venerdì andremo bene. Questo però è un circuito particolare, è facile superare ma bisogna trovarsi nella giusta posizione e con le giuste strategie. Sainz ha dovuto usare un set di gomme in più nel Q2, siamo tutti così vicini che basta un errore per perdere posizioni. Difficile fare previsioni per la gara, a volte si aspetta il caos e non succede nulla. Dobbiamo essere opportunisti e flessibili, concentrandoci su noi stessi. Non sarà facile tenere dietro Verstappen, ma dobbiamo pensare alla Ferrari. Non siamo in lotta solo con Max, dobbiamo portare a casa il risultato".