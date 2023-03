La stagione non è partita bene, ma la scelta della Mercedes spiegata da Toto Wolff non convince: si va verso un nuovo progetto anche se in campionato sono in una posizione accettabile. E invece cambiano tutto, ma è come bittare al vento le idee degli ultimi due anni. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP ARABIA SAUDITA, LE QUALIFICHE A JEDDAH