Carlos Sainz analizza il 6° posto e la gara complicata della Ferrari a Jeddah: "E' una sorpresa essere la quarta forza del campionato, siamo un passo indietro e servono sviluppi. Non siamo dove vogliamo essere, dobbiamo migliorare".

"Una sorpresa essere la quarta forza"

"Per me è stato il miglior weekend, con il secondo stint ho fatto del mio meglio ma si vede perfettamente che siamo un passo indietro e dobbiamo migliorare. Con due asfalti diversi siamo dietro rispetto a Red Bull e Aston. Abbiamo bisogno di sviluppi, arriveranno, perchè dobbiamo lavorare per raggiungerli. E' stata una sorpresa essere la quarta forza, specialmente dopo venerdì. Non sappiamo il motivo ma sono stati più veloci, non siamo dove vogliamo essere e c'è da migliorare. Con le Hard non abbiamo tenuto il ritmo, nemmeno spingendo".