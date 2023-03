Max Verstappen autore di una straordinaria rimonta a Jeddah: scattato 15°, il campione del mondo chiude secondo alle spalle di Perez. "E' stata dura rimontare, sono contento del giro veloce ma alla fine mi sono accontentato della posizione". Il Mondiale torna tra due settimane a Melbourne in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

"Contento del podio, dato tutto per il giro veloce"

"Non è stato tanto facile rimontare. Nel primo settore si scivolava parecchio. Ma quando ho superato tutti abbiamo preso il nostro ritmo e sono molto contento di essere sul podio. Semiasse? C’era qualcosa che forse non andava, ma solo alla fine. Non avevamo modo di riprendere Checo, quindi ho deciso di mollare e accontentarci del secondo posto. Comunque è stata una buona rimonta. Ho dato tutto alla fine per firmare il giro veloce”.