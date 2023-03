Il team principal della Red Bull a Sky Sports: "Quello che Lewis ha ottenuto in F1 non è secondo a nessuno, ma siamo molto soddisfatti dei piloti che abbiamo. Sono la nostra coppia e lo saranno anche per la prossima stagione. Non vedo dove potremmo ‘sistemare’ Lewis. Ma sono sicuro che risolveranno i loro problemi in Mercedes”. Il Mondiale torna tra due settimane a Melbourne in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW