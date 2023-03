le classifiche

Sergio Perez vince in Arabia, ma il leader del campionato resta Max Verstappen grazie al punto addizionale conquistato grazie al giro veloce. Alonso terzo, dopo aver visto la penalità cancellata dalla Fia. La Red Bull scappa anche nel costruttori con la seconda doppietta consecutiva. Il Mondiale torna tra due settimane a Melbourne in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW ALONSO, COSA E' SUCCESSO A JEDDAH - GP ARABIA: GLI HIGHLIGHTS