Lo spagnolo sul momento della Rossa nel giovedì di Melbourne: "Macchina difficile, dobbiamo trovare la via di mezzo tra il prendere 2 decimi in qualifica e 8 in gara. Serve pazienza, abbiamo i mezzi per crescere". Tutto il fine settimana della F1 in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Un momento complicato, un inizio di stagione inaspettato. La Ferrari è a Melbourne per cercare il riscatto e prendere le misure a una Red Bull già in fuga. Forse non sarà l'Australia il weekend del riscatto, ma i piloti della Rossa hanno lasciato intendere che si sta lavorando per ridurre il gap sfruttando la "sosta" prima di Baku. "Bisogna però avere pazienza - ha detto Carlos Sainz - ma abbiamo i mezzi per migliorare. La macchina è davvero difficile, dobbiamo trovare la via di mezzo tra prendere 2 decimi in qualifica e 8 in gara". E sugli avversari della Red Bull: "Non ha un solo punto di forza... è tutta forte".