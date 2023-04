Il campione in carica della Red Bull centra la pole position anche in Australia e stampa con l'1:16.732 il nuovo record per la pista di Melbourne. Riviviamo con il commento di Carlo Vanzini gli attimi decisivi del terzo sabato del Mondiale 2023. Domenica alle 7 il GP live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

AUSTRALIA, CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE