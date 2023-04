Un super Max Verstappen scatterà dalla pole position a Melbourne, la 22^ della carriera. Dietro di lui le Mercedes di Russell e Hamilton, poi l'Aston Martin di Alonso. Quinto Sainz, settima la seconda Ferrari di Leclerc. Domenica alle 7 il GP d'Australia in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP AUSTRALIA, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE