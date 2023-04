Il team principal Ferrari, Frederic Vasseur, esclude un campio di concept per la SF-23, nonostante l'inizio di stagione difficoltoso in cui la Ferrari non è riuscita a conquistare un podio, con Leclerc che ha fatto segnare 0 punti in Bahrain e in Australia. "Abbiamo un sacco di margini di miglioramento sulla macchina" ha dichiarato Vasseur al sito web della F1, aggiungendo che spera che la direzione in cui il team si sta muovendo sia quella giusta.

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha escluso di cambiare il concept della vettura nonostante un inizio difficile nella stagione di Formula 1 2023, ma ha anticipato "un flusso di aggiornamenti" per la SF-23. Il team italiano è arrivato secondo nel 2022, ma quest'anno non è riuscito a conquistare un podio nelle prime tre gare, mentre Charles Leclerc non ha terminato le gare in Bahrain e in Australia. I risultati finora hanno suggerito la necessità di un cambio di concept per far muovere la loro stagione nella giusta direzione, ma Vasseur ha negato che la Ferrari imboccherà una strada diversa. "Stiamo attenendoci al piano, ma abbiamo apportato alcune modifiche, credo, in termini di equilibrio e comportamento. La macchina è andata molto meglio a Melbourne e continueremo in questa direzione", ha detto al sito web della F1. "Penso che avremo un flusso di aggiornamenti, e alcuni arriveranno, non a Baku (il 30 aprile), perché Baku abbiamo il pacchetto aerodinamico per il livello di carico aerodinamico, e con la gara Sprint non è il più facile, ma da Miami, Imola, non Monaco, ma Barcellona, ogni gara avrà un aggiornamento sulla vettura", ha assicurato i team principal. Vasseur ha sottolineato che hanno ancora "un sacco di margini di miglioramento sulla macchina" e ha detto che spera che si stiano muovendo nella giusta direzione. Dopo una lunga pausa dovuta alla cancellazione del Gran Premio della Cina a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, la stagione di F1 riprende il 30 aprile in Azerbaijian, che ospiterà la prima gara sprint della stagione.