Grandi novità in casa AlphaTauri e che coinvolgono anche la Ferrari: la scuderia di Faenza ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Laurent Mekies , ex Direttore Sportivo della Ferrari, che si unirà al team di AlphaTauri come nuovo Team Principal in una data da confermare. Prenderà il posto di Franz Tost che lascerà alla fine della stagione 2023 . Il comunicato pubblicato dalla stessa AlphaTauri specifica che, con “l’obiettivo di garantire stabilità a lungo termine e continuità”, è stata decisa una nuova struttura dirigenziale con novità che non riguardano soltanto l’arrivo di Laurent Mekies.

Gli altri movimenti in casa AlphaTauri

Tra i nomi nuovi, c’è quello dell'ex dirigente della FIA Peter Bayer che entrerà a far parte del team come Ceo entro la fine dell'anno. Bayer arriva all’AlphaTauri dopo aver recentemente ricoperto il ruolo di Direttore Esecutivo F1 e di Segretario Generale per lo Sport alla FIA. Secondo quanto comunicato da AlphaTauri, Bayer supervisionerà la direzione strategica del team presso le sue strutture a Faenza e nel Regno Unito.

Per Mekies si tratta di un ritorno

Come ricorda la stessa nota pubblicata dalla scuderia di Faenza, la nomina di Laurent Mekies come Team Principal “riporta l'attuale Direttore Sportivo della Ferrari nel team con cui ha ottenuto molti dei suoi primi successi, prima come ingegnere di pista e infine come ingegnere capo e responsabile della vettura”. Mekies ha poi trascorso quattro anni alla FIA come Direttore della Sicurezza e Vicedirettore di dara, prima di approdare in Ferrari nel 2018.