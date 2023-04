Sprint Shootout e Race: ecco il nuovo format

11/11 ©Ansa

NON RESTA CHE ANDARE IN PISTA Quanto e come influirà su lavori e valori il nuovo formta della Sprint, lo scopriremo presto in Azerbaijan con il 4° weekend della stagione tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Ecco il programma:



Venerdì 28 aprile

Ore 11.30: prove libere Formula 1

Ore 15: qualifiche F1



Sabato 29 aprile

Ore 11.30: qualifiche Sprint Race F1

Ore 15.30: Sprint Race F1



Domenica 30 aprile

Ore 13: GP