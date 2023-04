Riparte il treno dela F1 e a Baku riparte anche quello della F2: da questo appuntamento passano punti importanti, in primo luogo proprio per il leader della lassifica Iwasa, poi per i suoi avversari più diretti. Il francese Pourchaire (ART), ancora troppo incostante, e il danese Vesti (Prema), che sembra tornato competitivo a livelli di assoluta eccellenza. Il weekend è come sempre in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW GUIDA TV Condividi

Al ritorno in pista in Azerbaijan -dopo la prima volta della categoria in Australia- il leader del campionato di Formula 2 al quale dare la caccia è il sorprendente giapponese Ayumu Iwasa (al volante di una Dams), fresco vincitore dell’ultima Feature Race disputata. Sui poco più di sei chilometri del tracciato cittadino di Baku, disegnato nel 2013 dalla mente fertile dell’architetto tedesco Hermann Tilke, si corre in senso antiorario, sfiorando le antiche mura della città vecchia e sfrecciando su un rettilineo principale lungo oltre due chilometri. Poco interessante dal punto di vista tecnico, il circuito di Baku regala tuttavìa sempre soprese, importante perciò -per chi insegue il leader della classifica- non perdere l’occasione soprattutto della partenza a griglia invertita in gara 1.

Aerodinamica, velocità, strategìa, rischio contatti da evitare accuratamente, gestione attenta delle gomme e capacità di arrivare fino in fondo faranno il resto in una stagione ancora molto lunga. Di sicuro da questo appuntamento passano punti importanti, in primo luogo proprio per Iwasa, poi per i suoi avversari più diretti. Il francese Théo Pourchaire (ART), ancora troppo incostante, e il danese Frederik Vesti (Prema), che sembra tornato competitivo a livelli di assoluta eccellenza. Ma dall’evento in terra transcaucasica, dovranno trovare risposte esaurienti anche altri protagonisti annunciati della stagione 2023 in corso, se vorranno rimanere attaccati al velocissimo treno del quale il giapponese Iwasa è l’ideale locomotore dopo 1/5 di campionato, ovvero Arthur Leclerc (Dams), Zane Maloney (Carlin), Ralp Boschung (Campos) , Jehan Daruvala (MP) , Dennis Hauger (MP), Oliver Bearman (Prema) e Jack Doohan (Virtuosi).

Il ‘treno proiettile’ giapponese ha dato sin qui l’impressione di essere quasi giunto intorno alla sua ideale velocità di crociera e uno ‘Shinkansen’ lanciato potrebbe diventare poi difficile da fermare nel corso dei mesi a venire. I Super espressi nipponici, i cosiddetti ‘dangan ressha’, sono l’orgoglio di un intera nazione: efficienti, puntuali e potenti. E una volta trovata la giusta ‘configurazione’ sono capaci di prendersi anche dei rischi pur di raggiungere l’obiettivo. Come si dice a Tokyo e dintorni… “Tabi no haji ha kakisute”, cioè, “ci si puo’ lasciare andare anche alla vergogna durante un viaggio…”, ovvero, detto tra noi, “se ci si sente davvero liberi, chi se ne frega delle eventuali brutte figure…”. E se Iwasa si sente libero, in pista -al volante della sua monoposto- attacca e difende come pochi. Il paddock è avvisato.