Riparte il Mondiale di F1 dopo tre settimane di sosta e siamo pronti a vivere un altro super weekend in diretta esclusiva su Sky con il Gran Premio dell'Azerbaijan. Ma non solo. Gli appassionati possono mettere alla prova le loro abilità con un fantasy game totalmente dedicato alla F1: si tratta del Fanta F1 di YawClub. Il meccanismo è come quello del Fantacalcio, ma con la Formula 1. Il gioco permette di schierare ovviamente i migliori piloti, fare le scelte per il GP e sfidare gli amici ogni weekend di gara.

Come giocare Per iscriversi è necessario scaricare l’app gratuita “YawClub”, una piattaforma in cui oltre al gioco è possibile trovare news, interviste, approfondimenti sulla F1 e altre categorie oltre a statistiche e consigli sul Fanta F1. Quest’ultima è disponibile sia per Android che per iOS. Una volta scaricata l’app è possibile registrarsi, creando o aggiungendosi a un Club – l’equivalente di una lega – che può essere pubblico o privato e che può avere due sistemi di mercato: ad asta privata, un sistema a crediti liberi in cui i Fantamanager si spartiscono i 20 piloti in griglia tramite un’asta; e a quotazioni in cui comporre la propria squadra di 5 piloti in base alle quotazioni prestabilite. È possibile anche aggiungersi al Club della Community di YawClub che mette in palio fantastici premi, come l’opportunità di andare al GP d’Italia a Monza.

Il gioco Giocare è molto semplice. Come abbiamo già accennato, per ogni Club bisognerà creare una squadra composta da 5 piloti partendo da una base di 100 crediti, che nel gioco si chiamano “Masi”. Ogni giocatore dovrà scegliere un capitano il cui punteggio varrà doppio. Una cosa importante da ricordare nel momento in cui si crea la squadra, oltre al fatto che le formazioni si possono inserire fino a un minuto prima delle qualifiche, è che, dopo ogni gara le quotazioni dei piloti possono cambiare. Dunque, alla vendita di un pilota si riceveranno indietro i crediti della sua quotazione in quel preciso momento. Il punteggio dei piloti è dato dal piazzamento in qualifica e in gara, e dalla somma dei bonus e malus collezionati nel corso del weekend. Tra i bonus troviamo, ad esempio, il +5 che viene assegnato al Miglior Pilota Sky, o il +3 per il pilota che guadagna più posizioni, il curioso +10 a chi taglia per ultimo il traguardo; tra i malus troviamo invece il -10 per i piloti squalificati, che non partono o che sono costretti al ritiro in gara, ma non solo!

Le previsioni e la squadra Yawk Ci sarà bandiera rossa? Safety? Quanti piloti saranno costretti al ritiro? Oltre a schierare la propria squadra ogni Fantamanager dovrà mettersi alla prova con previsioni di questo tipo. Ogni previsione indovinata comporterà un bonus da aggiungere al punteggio finale. Ma non è finita qui. Sarà possibile accumulare altri punti provando ad indovinare il punteggio della Squadra Yawk. Ogni settimana gli Yawks, le nostre mascotte, creeranno la propria squadra “fantasma” al Fanta F1: un team di 5 piloti stabilito da un sistema automatico con un budget di 100 crediti, con riferimento alla lista di quotazioni iniziali. La squadra Yawks, come i Fantamanager farà le sue scelte e conquisterà il punteggio totale basandosi sui valori bonus/malus del regolamento classico, anche nei club privati. Lo scopo di ogni Fantamanager è quello di indovinare il punteggio totalizzato dalla squadra Yawk, scegliendo tra diverse opzioni. In base al risultato, i punteggi possibili sono: +25 punti (pronostico indovinato), – 2 punti (pronostico non indovinato) e 0 (pronostico non è effettuato).