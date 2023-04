Una sola sessione di libere in vista del primo weekend del 2023 con la Sprint e dopo 20' succede di tutto nelle FP1: fiamme dal posteriore dell'Alpine di Gasly, la Haas di Magnussen si ferma, una gomma "esplosa" sull'AlphaTauri di Tsunoda e un "bacio" al muro di Sainz con la Ferrari. Un inizio di venerdì piuttosto intenso... Tutto come sempre in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

