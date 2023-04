Nel weekend in cui riparte la F1 e in cui ci si aspetterebbe importanti novità dagli inseguitori, è invece la Red Bull prima in classifica a mostrare qualcosa di molto interessante nelle libere di Baku e che può portare vantaggi importanti al team di Milton Keynes. Scopriamoli con la Sky Sport Tech Room. Tutto il fine settimana della F1 è come sempre in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

