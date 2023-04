Laurent Mekies, che è stato da poco ufficializzato come prossimo team principal dell'AlphaTauri, è regolarmente presente al muretto Ferrari a Baku. Così a Sky dopo la pole di Leclerc: "Charles ha fatto un regalo alla squadra. L'unica cosa che conta, quando sei in pista e a Maranello, è la camicia che stai portando addosso". Guarda il video con l'intervista. Domenica il GP in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP BAKU: HIGHLIGHTS QUALIFICHE - MEKIES PROSSIMO TEAM PRINCIPAL ALPHATAURI