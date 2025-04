F2 GP Bahrain, Fornaroli: "Essere leader ora non vuol dire nulla"

Leonardo Fornaroli ha tagliato il traguardo della Feature Race di Formula 2 in terza posizione dopo la grande difesa fatta su Martí nel corso dell’ultimo giro della gara in Bahrain. Il pilota italiano lascia il circuito di Sakhir da leader del Campionato, ma non festeggia. "Esser leader ora non vuol dire nulla". Sulle condizioni in gara ha detto: "Faceva molto caldo. Sono arrivato alla fine che facevo molta fatica con il posteriore. Jeddah? Pista nuova, ma abbiamo il passo per fare bene"

È stato un weekend molto positivo per Leonardo Fornaroli. Il pilota dell'Invicta Racing lascia Sakhir dopo aver conquistato la pole position e la terza posizione nella Feature Race. Un ottimo risultato per il piacentino che agguanta così la prima posizione della classifica piloti.

Sapevi di essere il leader del Campionato di Formula 2?

"No, non lo sapevo. È bello essere in alto ma non vuol dire assolutamente niente. Mancano ancora 12 gare alla fine e può succedere di tutto".

Hai conquistato il podio, ma è stata una gara difficile. Perché?

"Faceva molto caldo, quindi era molto facile mandare su di temperatura le gomme e poi volevo a tutti i costi questa vittoria. All’inizio ho dato tutto, poi quando ho visto che ci mancava un po’ di passo mi sono concentrato su me stesso e ho cercato di gestire il tutto. Poi siamo passati alle gomme dure. Pit-stop perfetto, sono contento di essere migliorato lì e anche nella partenza, rispetto all’Australia. Non le ho trattate bene - le gomme dure ndr – perché volevo spingere tanto per recuperare Martins davanti a me. Sono arrivato alla fine che facevo molto fatica con il posteriore, soprattutto nella lotta con Victor ho avuto tanto pattinamento mandando su di temperatura le gomme".

Adesso c’è un’altra gara. Siete carichi?

"Si, siamo carichi. Jeddah è una pista nuova. Non ho mai guidato su quel tracciato, però il passo è ottimo e spero di fare un buon risultato anche lì".