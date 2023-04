La Sprint ha risollevato il morale di Perez, mentre la Ferrari ha confermato il problema del degrado gomme. La Red Bull è un carro armato, ma Verstappen ha lanciato segnali di nervosismo. Per la Rossa e Leclerc, che parte dalla pole, l'obiettivo minimo a Baku è il podio. Oggi alle 13 il GP di Azerbaijan in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

I cittadini esaltano Charles Leclerc è vero, ma non solo lui, come ha dimostrato ancora una volta Checo Perez andando a vincere la prima Sprint della stagione. Il ferrarista, partito dalla pole, ci ha provato ma è sembrato un po’ inerme, al settimo giro, quando il messicano ha affondato l’attacco e lo ha superato. Ovvio che essere stato in scia alla RB19 di Perez non abbia per nulla aiutato e cotto un po’ le sue gomme, ma la Ferrari nella gestione degli pneumatici ha ancora dei passi avanti da fare. La delusione c’è e la si è vista tutta nel volto e nel tono delle parole di Leclerc a fine Sprint, ma il monegasco è comunque arrivato secondo conquistando sette importanti punti in classifica. “La gara vera sarà tutta un’altra storia”, Frederic Vasseur ne è convinto, per condizioni, gestione gomme e ovviamente strategia. Quindi la partenza al palo di Leclerc in versione domenicale sarà un’altra importante chance per dimostrare quello che il team principal Ferrari continua a ripetere da Melbourne, ovvero che la comprensione della SF23 è migliorata e il cambio di filosofia di setup ha comunque fatto fare dei passi in avanti anche nella gestione degli pneumatici in gara.