Carlos Sainz non nasconde le proprie difficoltà dopo il 5° posto nella Sprint di Baku: "Ho limitato i danni, non ho feeling. E' un weekend complicato. Sto anche cambiando stile di guida per adeguarmi a Charles, ma non è facile guidare su questa pista senza fiducia. Andiamo bene sul giro secco, ma c'è da lavorare sul degrado delle gomme".

"Non ho feeling, mi sento incastrato in questa situazione"

"Non ho feeling, ho limitato i danni. E' un weekend difficile e strano, intenso dal punto di vista mentale. E' difficile guidare una macchina senza fiducia in una pista come questa. Sto cambiando il mio stile di guida per avvicinarmi a quello di Leclerc, ma essendo in parco chiuso siamo incastrati in questa situazione. In qualifica il nuovo set up sta pagando, la macchina è molto veloce sul giro secco. In gara invece non ho visto grandi progressi, le Red Bull erano chiaramente davanti e le Mercedes non avevano degrado. Su quello ci sarà ancora da lavorare".