Verstappen rincara la dose contro George Russell davanti ai microfoni: "E' stata una mossa assurda, senza senso. Perchè rischiare così al 1° giro? Anche la sua spiegazione non ha senso". Perez invece si gode il successo: "Abbiamo amministrato, ma che fatica passare Leclerc".

Sabato movimentato per Max Verstappen nella Sprint di Baku . Il campione del mondo arriva 3°, ma al termine non le manda a dire a George Russell, a suo parere troppo aggressivo in partenza. L'olandese ha in effetti corso tutta la gara con uno squarcio sulla Red Bull a causa del contatto con la Mercedes. Di ben altro umore Sergio Perez, dominatore della Sprint davanti a Leclerc.

Verstappen: "Non capisco perchè rischiare tanto al 1° giro..."

"Non capisco perché si debba prendere così tanti rischi nel primo giro. È andato in sottosterzo contro la mia fiancata, creando un buco nella mia fiancata. Tutti avevamo le gomme fredde, era facile arrivare al bloccaggio.Non aveva senso fare così. Anche la sua spiegazione non ha senso. Ma va bene così, siamo comunque arrivati in terza posizione, abbiamo ottenuto dei buoni punti. La mia partenza non è stata ottima, ma eravamo ancora in seconda posizione approcciandoci a curva 2. Pensavo di aver lasciato abbastanza spazio all’interno, altrimenti saremmo andati entrambi a muro, ma all’improvviso sono stato toccato proprio nel momento in cui stavo per andare sull’acceleratore”.