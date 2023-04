In Azerbaijan, in Formula 2, la caccia al leader del campionato, il giapponese del team Dams Ayumu Iwasa è facilitata da una pessima qualifica del battistrada, solo 17° in entrambe le griglie di partenza. Ma il primo dei suoi avversari, Théo Pourchaire (ART) si complica la vita con un impeding in pit lane che gli comporta in Sprint Race una penalità immediata e la retrocessione di tre posizioni al via della Sprint Race. Prima fila con le dieci monoposto più veloci in qualifica schierate con posizione invertite in piazzola. Davanti a tutti si presentano Verschoor (VAR) e Maloney (Carlin). Tre gli 'imbuti' al primo giro e tanti i rischi di un circuito veloce ma ricco di stop and go. Al via è subito lotta col coltello fra i denti.

Maloney parte in testa, Martins è fin troppo rabbioso. Il francese tocca Verschoor e Maloney dopo pochi metri, l'olandese rompe l'ala, Maloney fora, così Hauger passa in testa rimontando cinque posizioni, Iwasa solo 18°. Nel corso del terzo giro si ferma Boschung e viene mandata in pista la Safety Car. Al quinto giro dei ventuno previsti, la corsa riprende. Al 10° giro Martins pressa Hauger, Vesti e Bearman lottano alle spalle dei primi due, Pourchaire è solo settimo, Iwasa è fuori gioco, ritirato. Al quindicesimo giro Nissany va a muro: Safety Car. Neutralizzazione che di fatto a tre giri dalla fine rimette tutti in gioco! Al via contatti e testa coda: Martins, poi Daruvala, quindi out anche Hauger, Pourchaire, Doohan, Leclerc. Altra Safety Car. E arrivo in colonna per i superstiti (11 su 22). Vince un incredulo Bearman (Prema), passando sotto la bandiera a scacchi in pit lane, davanti al compagno di squadra Vesti (Prema) e Crawford (Hitech). Iwasa festeggia la giornata del 'quadrifoglio' e resta per ora leader.