Tragedia sfiorata durante il GP di Azerbaijan: alcuni pedoni hanno invaso la pit-lane proprio mentre transitava l'Alpine di Ocon, che si stava recando al box per un cambio gomme all'ultimo giro. Il francese: "Sono cose troppo rischiose, non so come sia potuto succedere. Dobbiamo parlarne". Guarda il video. Il Mondiale torna la prossima settimana a Miami: in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP BAKU, HIGHLIGHTS