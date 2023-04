Sergio Perez centra la 6^ vittoria in carriera, la seconda a Baku e si porta a -6 in classifica da Verstappen: "Ha funzionato tutto bene per noi. Verstappen mi ha messo pressione per tutta la gara, ma siamo riusciti a tenerlo sotto controllo". Il Mondiale torna la prossima settimana a Miami: in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP BAKU, HIGHLIGHTS