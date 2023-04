Gara in difesa per Carlos Sainz, quinto a Baku dopo aver subito un super sorpasso da Alonso: "Ero distratto da Leclerc, non volevo rischiare di toccarmi con lui. Fernando è stato bravo, avremo tante battaglie quest'anno. Ma non sarebbe cambiato molto, l'Aston aveva molto più passo oggi". Il Mondiale torna la prossima settimana a Miami: in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP BAKU, HIGHLIGHTS