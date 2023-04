Dopo la doppietta Prema nella Sprint Race che ha aperto il week-end di Baku di Formula 2, nel corso della quale sono arrivati al traguardo solo undici dei ventidue partenti e Iwasa (Dams) ha confermato la propria leadership in classifica, Feature Race difficile da affrontare per tutti e scelta comune davanti in griglia di partenza con gomme soft e tanta prudenza. Al via Bearman guida il plotone di monoposto, dietro si accende la battaglia fra Fittipaldi e Pourchaire, che in due giri conquista la prima posizione. Al quarto passaggio l'utilizzo del drs favorisce Bearman che si riprende la leadership della corsa. Disastroso il fine settimana di Iwasa, solo ventunesimo.

Undercut di Vesti, Daruvala, Leclerc, Doohan, Boschung al sesto giro. Dopo appena un giro li imitano Fittipaldi, Martins e Crawford. Quindi pian piano tutti procedono al cambio gomme obbligatorio. Bearman e Pourchaire rientrano al giro otto. I soli Hadjar e Iwasa, che erano entrati con gomme più dure, rimangono in pista con il primo set di gomme ma ci pensa Benavides a complicare ulteriormente la loro giornata commettendo un errore che costringe alla chiamata della 'virtual safety car'. Si riparte al giro undici. Iwasa viene intanto penalizzato di 5" per aver infranto le regole di ingaggio della VSC. Anche a Daruvala viene comminata intanto una penalità, addirittura di 10". 24° passaggio: alle spalle di Bearman, Fittipaldi attacca e sorpassa Pourchaire. Sul traguardo piomba ancora una volta primo il 'rookie' Oliver Bearman (Prema), davanti a Fittipaldi (Carlin) e Pourchaire (Art).

Non trova punti, clamorosamente, il giapponese Iwasa, che rimedia un bruttissimo doppio zero, ma conserva il terzo posto assoluto in classifica generale dietro a Vesti e al nuovo leader del campionato Pourchaire ("Eravamo meno competitivi dei nostri avversari, ho cercato di portare a casa la macchina, ero davvero al limite oggi... ma ora dobbiamo guardare avanti..."). Va via dall'Azerbaijan con un risultato eccezionale e un bottino di 38 punti complessivi l'uomo orso, Bearman, che rilancia le proprie ambizioni e ritrova grande fiducia dopo un inizio complicatissimo di stagione ("Siamo stati davanti tutto il week-end, questo ci dà forza, qui inizia il mio campionato...").