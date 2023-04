A differenza dei tre podi precedenti conquistati da Alonso, a Baku non abbiamo visto un Leclerc sorridente per il terzo posto. Dei lampi si sono visti in pista e sono senza dubbio segnali buoni per il futuro, ma dalle stesse parole di Charles nel post gara ("Red Bull di un'altra categoria") è chiaro che c'è ancora tanto lavoro da fare. Il Mondiale torna la prossima settimana a Miami: in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP BAKU, HIGHLIGHTS