F1 da Baku a Miami, è ancora fattore "C"

Con il successo della scorsa domenica a Baku Sergio Perez ha confermato la sua forza nei circuiti cittadini. Sei vittorie in carriera, delle quali cinque ottenute in questo genere di GP. In tutte queste occasioni il messicano è stato agevolato da problemi del compagno di scuderia Verstappen. Mentre la Ferrari ha collezionato 4 pole in Azerbaijian, senza però riuscire a ottenere il primo posto in gara

Premessa: non vogliamo dire parolacce, quindi chiariamo che il fattore "C" sta per “Cittadino”, il tipo di circuito in cui Perez si sta specializzando. Sergio è alla sua 6^ vittoria in carriera e ben 5 di queste, le ultime 5, si sono verificate in circuiti cittadini.

L’elenco è breve: dopo Sakhir 2020, ci sono state Baku 2021, Monaco e Singapore 2022, Jeddah e Baku 2023.

Però, a ben vedere, in tutte queste gare c’è anche stato un altro fattore “C”, che, a scanso di equivoci, chiameremo "Coincidenza", se poi volete dargli un altro significato, fate pure, questa è l’analisi, in poche parole:

a Sakhir nel 2020 Verstappen andò a muro per evitare Leclerc;

a Baku nel 2021 Verstappen forò mentre in testa;

a Singapore nel 2022 Verstappen rimase senza benzina in qualifica;

a Jeddah quest’anno Verstappen ruppe un semiasse in qualifica;

a Baku Verstappen si trova penalizzato dall’intervento della Safety Car dopo che ha imboccato, da leader, la corsia dei box per il pit stop.

Alla fine ci troviamo quindi, e di nuovo, con 5 vittorie su 6 influenzate dallo stesso fattore: eventi decisamente sfortunati che hanno tolto dalla lotta per la vittoria Verstappen. Ed ora c’è un altro cittadino, Miami: cercasi amuleto per Verstappen.

La contraddizione di Baku

È qualcosa che si ripete ormai da tempo: pole Ferrari, vittoria Red Bull. È successo le ultime 6 volte in cui la Rossa era in pole (Francia, Belgio, Italia, Singapore, Austin 2022; Baku 2023) e 10 volte nelle ultime 11 (in questo intervallo hanno vinto dalla pole solo in Gran Bretagna l’anno scorso), ma qui a Baku la situazione è veramente paradossale. La Red Bull infatti ha vinto 4 volte qui senza mai mettere a segno la pole, mentre la Ferrari ha registrato 4 pole senza mai vincere (…e se ci mettiamo la Sprint, diventa un 5-0). È una prima volta nella storia della Formula 1: nessun team aveva messo a segno 4 pole in un circuito senza mai vincere.