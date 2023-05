Il paddock di Miami continua a popolarsi di celebrità. Non solo sportivi, attori e cantanti, ma anche due degli uomini più ricchi del pianeta sono grandi tifosi di Formula 1. A curiosare nei box i due magnati Jeff Bezos ed Elon Musk. Tutto il weekend di Miami è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP MIAMI, QUALIFICHE LIVE