In corso la quinta gara della stagione. In testa la Red Bull di Perez davanti ad Alonso e Sainz. Già in rimonta Versatppen, più in difficoltà Leclerc. E occhio al meteo: non è esclusa pioggia durante il GP. Ora la diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

CLICCA QUI PER IL MONITOR DEI TEMPI