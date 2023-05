Brivido e pericolo scampato nel corso della terza sessione di libere a Miami: il pilota messicano della Red Bull riceve l'ok per tornare in pista ma quando esce dai box rischia la collisione con la McLaren di Piastri. Tutto il weekend di Miami è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

