Una macchina in grado di fare una pole o una prima fila è una buona macchina. C'è dal punto di vista aerodinamico. E allora immagino che il problema della Ferrari possa essere nella parte meccanica e delle sospensioni. Ma evidentemente non è di facile soluzione. Il Mondiale torna tra due settimane a Imola: tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS